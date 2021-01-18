Учасники ТКГ домовилися про поновлення газопостачання до Мар'їнки

Домовленості досягли під час засідання Підгрупи з безпеки в режимі відеоконференції

Домовленості досягли під час засідання Підгрупи з безпеки в режимі відеоконференції

Фото: 112 Україна

На засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося домовитися про відновлення газопостачання до Мар’їнки.

Про це інформує RegioNews з посиланням на повідомлення на Facebook-сторінці української делегації для участі у ТКГ.

У повідомленні зазначається, що основні зусилля Української делегації спрямовані на збереження сталого режиму припинення вогню і створення умов для подальшого переходу до наступних заходів, домовлених під час Паризького саміту: розведення сил та засобів, розмінування ділянок місцевості, тощо. Російська сторона наполягає на "...вдосконаленні координаційного механізму попередження порушень режиму припинення вогню".

Українська делегація запропонувала почати вдосконалення з наступних актуальних питань: недопущення порушення режиму припинення вогню, які приводять до загибелі та поранення українських військовослужбовців, зокрема, 11 січня; сприяння проведенню інфраструктурних та ремонтних робіт на лінії розмежування.

Позитивним результатом відеоконференції стало досягнення принципової домовленості по відновленню газопостачання до Мар’їнки, яке було досягнуто завдяки активному сприянню Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посла Яшара Халіта Чевіка, - йдеться у повідомленні.

У делегації додають, що зазначені питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ 21 січня.

Почала свою роботу в 2021 році Тристороння контактна група: вдалося домовитися про відновлення газопостачання до нп... Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Monday, January 18, 2021

Як повідомлялося раніше, ТКГ цього тижня проведе три засідання. 21 січня відбудеться загальне засідання.