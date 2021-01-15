ТКГ наступного тижня проведе три засідання: про що говоритимуть

21 січня відбудеться загальне засідання

21 січня відбудеться загальне засідання

Фото з відкритих джерел

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба української делегації.

Графік виглядає так:

Понеділок, 18 січня, відеоконференція робочої групи з безпеки.

Вівторок, 19 січня, відеоконференція робочої групи з політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.

Четвер, 21 січня, відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

Теми обговорення:

імплементація мінських угод і підсумків нормандського саміту в Парижі;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донеччині з початку перемир'я зафіксовано майже 6 тисяч порушень.