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15 січня 2021, 11:59 3

ТКГ наступного тижня проведе три засідання: про що говоритимуть

15 січня 2021, 11:59 3
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21 січня відбудеться загальне засідання
21 січня відбудеться загальне засідання
Фото з відкритих джерел
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Опубліковано графік засідань Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій. 21 січня відбудеться загальне засідання.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба української делегації.

Графік виглядає так:

  • Понеділок, 18 січня, відеоконференція робочої групи з безпеки.
  • Вівторок, 19 січня, відеоконференція робочої групи з політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.
  • Четвер, 21 січня, відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

Теми обговорення:

  • імплементація мінських угод і підсумків нормандського саміту в Парижі;
  • забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;
  • продовження розробки плану спільних кроків;
  • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донеччині з початку перемир'я зафіксовано майже 6 тисяч порушень.

ТКГ війна Україна Донбас засідання
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