ТКГ наступного тижня проведе три засідання: про що говоритимуть
21 січня відбудеться загальне засідання
21 січня відбудеться загальне засідання
Опубліковано графік засідань Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій. 21 січня відбудеться загальне засідання.
Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба української делегації.
Графік виглядає так:
- Понеділок, 18 січня, відеоконференція робочої групи з безпеки.
- Вівторок, 19 січня, відеоконференція робочої групи з політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.
- Четвер, 21 січня, відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.
Теми обговорення:
- імплементація мінських угод і підсумків нормандського саміту в Парижі;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донеччині з початку перемир'я зафіксовано майже 6 тисяч порушень.
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