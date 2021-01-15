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15 січня 2021, 20:49 4

На Донбасі у 2020 році загинуло 50 українських військових – Міноборони

15 січня 2021, 20:49 4
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Поранення отримали 339 осіб
Поранення отримали 339 осіб
Фото з відкритих джерел
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50 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі протягом 2020 року.

Про це повідомило Міністерство оборони у відповідь на запит Радіо Свобода, передає RegioNews.

Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 339 осіб,, – йдеться у документі, підписаному начальником Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богданом Сеником.

З інших причин, окрім бойових, під час Операції Об’єднаних сил протягом 2020 року померли 79 українських військових, додають у міністерстві.

Загалом, за даними Міноборони, у ході проведення спершу антитерористичної операції, згодом – ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року загинули 2 665 військових Збройних сил України, поранено 10 152. Кількість "інших загиблих (померлих)" військових ЗСУ, за заявою відомства, становить 1 168 людей.

Як повідомлялося раніше, сьогодні бойовики на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші".

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Генштабі розповіли про втрати Збройних Сил на Донбасі за 2020 рік.

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