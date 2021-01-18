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Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів
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18 січня 2021, 08:06 32

Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів

18 січня 2021, 08:06 32
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Від початку доби порушень не зафіксовано
Від початку доби порушень не зафіксовано
Фото: штаб ООС
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Протягом минулої доби, 17 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначають в штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

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