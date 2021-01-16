15:50  16 січня
ДБР спіймало на хабарі керівників Нацагентства з акредитації
12:17  16 січня
На Прикарпатті горів хімзавод: пожежу гасили півсотні рятівників
17:38  16 січня
Бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції ЗСУ
UA | RU
UA | RU
16 січня 2021, 18:33 2

У ЦВК заявили, що на Донбасі неможливо провести місцеві вибори у березні 2021 року

16 січня 2021, 18:33 2
Читайте также на русском языке
Таким є розгляд висновків ЦВК від військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях
Таким є розгляд висновків ЦВК від військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Місцеві вибори в окремих громадах на Донбасі неможливо провести в березні 2021 року. Немає можливості забезпечити безпеку виборців.

Як пише RegioNews, про це повідомив Центрвиборчком.

У ЦВК розглянули висновки від військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, а також від управлінь СБУ та командування операції Об'єднаних сил.

У листах від відомств сказано, що прифронтових частинах Донецької та Луганської областей неможливо гарантувати безпеку виборців через тривалі обстріли з боку бойовиків. Крім цього, в цих регіонах більш висока терористична загроза, ніж в інших частинах України.

Нагадаємо, ЦВК планує повністю завершити місцеві вибори в березні 2021 року. У низці регіонів ще мають відбутися проміжні та повторні вибори.

вибори Донбас Україна окупанти ЦВК
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Всі публікації »
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Всі блоги »