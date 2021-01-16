У ЦВК заявили, що на Донбасі неможливо провести місцеві вибори у березні 2021 року
Таким є розгляд висновків ЦВК від військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях
Таким є розгляд висновків ЦВК від військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях
Місцеві вибори в окремих громадах на Донбасі неможливо провести в березні 2021 року. Немає можливості забезпечити безпеку виборців.
Як пише RegioNews, про це повідомив Центрвиборчком.
У ЦВК розглянули висновки від військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, а також від управлінь СБУ та командування операції Об'єднаних сил.
У листах від відомств сказано, що прифронтових частинах Донецької та Луганської областей неможливо гарантувати безпеку виборців через тривалі обстріли з боку бойовиків. Крім цього, в цих регіонах більш висока терористична загроза, ніж в інших частинах України.
Нагадаємо, ЦВК планує повністю завершити місцеві вибори в березні 2021 року. У низці регіонів ще мають відбутися проміжні та повторні вибори.
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