У ЦВК заявили, що на Донбасі неможливо провести місцеві вибори у березні 2021 року

Таким є розгляд висновків ЦВК від військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях

Таким є розгляд висновків ЦВК від військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях

Фото: flickr

Місцеві вибори в окремих громадах на Донбасі неможливо провести в березні 2021 року. Немає можливості забезпечити безпеку виборців.

Як пише RegioNews, про це повідомив Центрвиборчком.

У ЦВК розглянули висновки від військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, а також від управлінь СБУ та командування операції Об'єднаних сил.

У листах від відомств сказано, що прифронтових частинах Донецької та Луганської областей неможливо гарантувати безпеку виборців через тривалі обстріли з боку бойовиків. Крім цього, в цих регіонах більш висока терористична загроза, ніж в інших частинах України.

Нагадаємо, ЦВК планує повністю завершити місцеві вибори в березні 2021 року. У низці регіонів ще мають відбутися проміжні та повторні вибори.