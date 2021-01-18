Участники ТКГ договорились о возобновлении газоснабжения к Марьинке

Договоренности достигли во время заседания Подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции

Договоренности достигли во время заседания Подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции

Фото: 112 Украина

На заседании Трехсторонней контактной группы удалось договориться о возобновлении газоснабжения Марьинки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение на Facebook-странице украинской делегации для участия в ТКГ.

В сообщении отмечается, что основные усилия Украинской делегации направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня и создания условий для последующего перехода к последующим мероприятиям, согласованным во время Парижского саммита: разведение сил и средств для разминирования участков местности, и тому подобное. Российская сторона настаивает на "...совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня".

Украинская делегация предложила начать совершенствование по следующим актуальным вопросам: недопущение нарушения режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих, в частности, 11 января; содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения Марьинки, которое было достигнуто благодаря активному содействию Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика, - говорится в сообщении.

В делегации добавляют, что указанные вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января.

Почала свою роботу в 2021 році Тристороння контактна група: вдалося домовитися про відновлення газопостачання до нп... Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Monday, January 18, 2021

Как сообщалось ранее, ТКГ на этой неделе проведет три заседания. 21 января состоится общее заседание.