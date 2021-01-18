Микитась в деле Нацгвардии сделку со следствием не заключал - адвокат

Микитася подозревают в коррупции и присвоении имущества Национальной гвардии

Микитася подозревают в коррупции и присвоении имущества Национальной гвардии

Фото: из открытых источников

Бывший президент строительной компании "Укрбуд" и народный депутат 8 созыва Максим Микитась не заключал сделку со следствием по делу Нацгвардии, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро.

Как сообщает Укринформ, об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Микитася Евгений Грушовец, передает RegioNews.

На данный момент Максим Микитась не давал показаний по делу Нацгвардии, никакого соглашения нет, а тем более судом оно не может быть утверждено", - заявил он.

Грушовец также заявил о беспочвенности подозрений и политической мотивации преследования Микитася.

По словам адвоката, Микитася держат в изоляторе, несмотря на отсутствие обоснованного обвинения, а потерпевший по этому делу "точно не является ни адвокатом, ни помощником адвоката" и, вероятно, был судим.

Грушовец также заявил, что "пострадавший фактически сбежал от правоохранителей" после того, как якобы был похищен. Он утверждает, что прокуроры не приходят на заседания суда по рассмотрению апелляции на арест Микитася.

Мы уверены, что это дело не имеет юридических перспектив ... Микитась будет освобожден из-под стражи, а если дело дойдет до суда, то на судебные заседание прокуроры просто перестанут ходить, так как не с чем, и им будет стыдно за такое обвинение в суде", - сказал Грушовец.

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.