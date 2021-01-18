У Києві СБУ затримала на хабарі чиновника Держекоінспекції

Щоб уникнути відповідальності, кошти зловмисник отримував на рахунок родича

Щоб уникнути відповідальності, кошти зловмисник отримував на рахунок родича

Фото: СБУ

У Києві працівники СБУ викрили на хабарництві завідувача сектору ринкового нагляду ‒ старшого державного інспектора з охорони навколишнього середовища Державної екоінспекції.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновник вимагав хабар від представника однієї з об’єднаних територіальних громад Київської області за підписання акту з обстеження зелених насаджень, які підлягають вирубці під будівництво міністадіону для громади.

Для уникнення відповідальності, кошти зловмисник отримував на картковий рахунок родича. Підписав акти еколог лише після того, як впевнився у підтвердженні перерахування грошей”, - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали на паркувальному майданчику одного із торгових центрів Києва після підписання дозвільних документів. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Сумщині контррозвідка СБУ викрила схему постачання непридатних снарядів Збройним Силам на 50 млн грн.