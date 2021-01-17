Під Маріуполем поліцейський застрелив бізнесмена під час затримання
У селі Сартана під Маріуполем, поліцейський під час затримання застрелив одного з жителів. Як згодом виявилося, загиблий був місцевим бізнесменом Володимиром Мігоцьким.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт поліції Донецької області.
Так, у поліції зазначають, що вони накрили незаконну нічну вирубку лісу. Але коли складали протоколи події, один з підозрюваних спробував сховатися.
Чоловік нібито скоїв наїзд на поліцейського, тому щоб його зупинити, довелося застосувати табельну зброю. Одна з куль потрапила в шию бізнесменові, в результаті чого чоловік помер.
Потерпілого поліцейського доставили в лікарню, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється. За фактом травмування поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі п'яний водій завдав тілесні ушкодження поліцейському.