Під Маріуполем поліцейський застрелив бізнесмена під час затримання

За фактом смертельного поранення розпочато службове розслідування

За фактом смертельного поранення розпочато службове розслідування

Фото: Нацполіція

У селі Сартана під Маріуполем, поліцейський під час затримання застрелив одного з жителів. Як згодом виявилося, загиблий був місцевим бізнесменом Володимиром Мігоцьким.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт поліції Донецької області.

Так, у поліції зазначають, що вони накрили незаконну нічну вирубку лісу. Але коли складали протоколи події, один з підозрюваних спробував сховатися.

Чоловік нібито скоїв наїзд на поліцейського, тому щоб його зупинити, довелося застосувати табельну зброю. Одна з куль потрапила в шию бізнесменові, в результаті чого чоловік помер.

Потерпілого поліцейського доставили в лікарню, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється. За фактом травмування поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі п'яний водій завдав тілесні ушкодження поліцейському.