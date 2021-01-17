10:29  17 січня
В Україні виявили майже шість тисяч нових випадків COVID-19
12:41  17 січня
Повторні вибори: голосування проходить у штатному режимі, а у Броварах помітили приховану агітацію
18:06  17 січня
У неділю бойовики лише раз порушили "тишу" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
17 січня 2021, 17:19 134

Під Маріуполем поліцейський застрелив бізнесмена під час затримання

17 січня 2021, 17:19 134
Читайте также на русском языке
За фактом смертельного поранення розпочато службове розслідування
За фактом смертельного поранення розпочато службове розслідування
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У селі Сартана під Маріуполем, поліцейський під час затримання застрелив одного з жителів. Як згодом виявилося, загиблий був місцевим бізнесменом Володимиром Мігоцьким.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт поліції Донецької області.

Так, у поліції зазначають, що вони накрили незаконну нічну вирубку лісу. Але коли складали протоколи події, один з підозрюваних спробував сховатися.

Чоловік нібито скоїв наїзд на поліцейського, тому щоб його зупинити, довелося застосувати табельну зброю. Одна з куль потрапила в шию бізнесменові, в результаті чого чоловік помер.

Потерпілого поліцейського доставили в лікарню, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється. За фактом травмування поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі п'яний водій завдав тілесні ушкодження поліцейському.

поліція зброя вирубка смерть кримінальна справа
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Всі публікації »
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Всі блоги »