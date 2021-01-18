Патрульна поліція Житомирської області отримала нового керівника
У Житомирі представили особовому складу нового керівника патрульної поліції області - 31-річного Євгенія Ганзюка.
Про це у Facebook повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
У патрульній поліції Житомирської області новий керівник. Ним став 31-річний капітан поліції Євгеній Ганзюк. Він почав службу у лавах патрульної поліції Києва у 2015 році”, - йдеться в повідомленні.
В Нацполіції зазначили, що Євгеній Ганзюк працював патрульним на лінії, згодом став командиром роти і пізніше йому довірили командування батальйоном.
Новопризначений керівник подякував за підтримку, довіру й зазначив, що готовий працювати максимально ефективно для виконання завдань покладених на патрульну поліцію області.
З 2016 року патрульну поліцію Житомирської області очолював Олександр Гуменюк.
Нагадаємо, раніше на Луганщині представили нового очільника обласної поліції.