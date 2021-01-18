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18 січня 2021, 15:56 19

Патрульна поліція Житомирської області отримала нового керівника

18 січня 2021, 15:56 19
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В області відбулася зміна керівництва патрульної поліції
В області відбулася зміна керівництва патрульної поліції
Фото: Нацполіція
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У Житомирі представили особовому складу нового керівника патрульної поліції області - 31-річного Євгенія Ганзюка.

Про це у Facebook повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У патрульній поліції Житомирської області новий керівник. Ним став 31-річний капітан поліції Євгеній Ганзюк. Він почав службу у лавах патрульної поліції Києва у 2015 році”, - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції зазначили, що Євгеній Ганзюк працював патрульним на лінії, згодом став командиром роти і пізніше йому довірили командування батальйоном.

Новопризначений керівник подякував за підтримку, довіру й зазначив, що готовий працювати максимально ефективно для виконання завдань покладених на патрульну поліцію області.

З 2016 року патрульну поліцію Житомирської області очолював Олександр Гуменюк.

Нагадаємо, раніше на Луганщині представили нового очільника обласної поліції.

поліція Житомир Житомирська область Нацполіція керівник
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