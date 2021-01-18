Повторні вибори: в поліцію надійшло 84 повідомлення про порушення
Вже складено 35 адміністративних протоколів
Вже складено 35 адміністративних протоколів
Вчора, 17 січня, відбулися повторні вибори депутатів місцевих, сільських та селищних рад, міських голів. У ході проведення голосування правоохоронці зафіксували 84 повідомлення про порушення виборчого законодавства.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
За результатами реагування на повідомлення складено 35 протоколів. З них 32 протоколи - за ст. 212-22 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Публічне розголошення виборцем, учасником референдуму результатів волевиявлення в приміщенні для голосування)", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що поліція зафіксувала понад два десятки порушень у Борисполі та Броварах.
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