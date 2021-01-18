Повторні вибори: в поліцію надійшло 84 повідомлення про порушення

Вже складено 35 адміністративних протоколів

Вже складено 35 адміністративних протоколів

Фото: Нацполіція

Вчора, 17 січня, відбулися повторні вибори депутатів місцевих, сільських та селищних рад, міських голів. У ході проведення голосування правоохоронці зафіксували 84 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За результатами реагування на повідомлення складено 35 протоколів. З них 32 протоколи - за ст. 212-22 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Публічне розголошення виборцем, учасником референдуму результатів волевиявлення в приміщенні для голосування)", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що поліція зафіксувала понад два десятки порушень у Борисполі та Броварах.