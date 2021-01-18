10:58  18 січня
Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня
12:22  18 січня
Пожежа в одеському готелі: з'явилися нові подробиці трагедії
08:06  18 січня
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 січня 2021, 10:56 212

Повторні вибори: в поліцію надійшло 84 повідомлення про порушення

18 січня 2021, 10:56 212
Читайте также на русском языке
Вже складено 35 адміністративних протоколів
Вже складено 35 адміністративних протоколів
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вчора, 17 січня, відбулися повторні вибори депутатів місцевих, сільських та селищних рад, міських голів. У ході проведення голосування правоохоронці зафіксували 84 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За результатами реагування на повідомлення складено 35 протоколів. З них 32 протоколи - за ст. 212-22 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Публічне розголошення виборцем, учасником референдуму результатів волевиявлення в приміщенні для голосування)", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що поліція зафіксувала понад два десятки порушень у Борисполі та Броварах.

вибори порушення поліція голосування Кандидат
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Всі публікації »
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Всі блоги »