Патрульная полиция Житомирской области получила нового руководителя

В области произошла смена руководства патрульной полиции

В области произошла смена руководства патрульной полиции

Фото: Нацполиция

Об этом в Facebook сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В патрульной полиции Житомирской области новый руководитель. Им стал 31-летний капитан полиции Евгений Ганзюк. Он начал службу в рядах патрульной полиции Киева в 2015 году", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что Евгений Ганзюк работал патрульним на линии, впоследствии стал командиром роты и позже ему доверили командование батальоном.

Новоназначенный руководитель поблагодарил за поддержку, доверие и отметил, что готов работать максимально эффективно для выполнения задач возложенных на патрульную полицию области.

С 2016 года патрульную полицию Житомирской области возглавлял Александр Гуменюк.

Напомним, ранее на Луганщине представили нового руководителя областной полиции.