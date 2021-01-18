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18 января 2021, 15:56 143

Патрульная полиция Житомирской области получила нового руководителя

18 января 2021, 15:56 143
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В области произошла смена руководства патрульной полиции
В области произошла смена руководства патрульной полиции
Фото: Нацполиция
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В Житомире представили личному составу нового руководителя патрульной полиции области - 31-летнего Евгения Ганзюка.

Об этом в Facebook сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В патрульной полиции Житомирской области новый руководитель. Им стал 31-летний капитан полиции Евгений Ганзюк. Он начал службу в рядах патрульной полиции Киева в 2015 году", - говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что Евгений Ганзюк работал патрульним на линии, впоследствии стал командиром роты и позже ему доверили командование батальоном.

Новоназначенный руководитель поблагодарил за поддержку, доверие и отметил, что готов работать максимально эффективно для выполнения задач возложенных на патрульную полицию области.

С 2016 года патрульную полицию Житомирской области возглавлял Александр Гуменюк.

Напомним, ранее на Луганщине представили нового руководителя областной полиции.

полиция Житомир Житомирская область Нацполиция руководитель
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