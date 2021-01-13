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13 січня 2021, 19:46 4

На Луганщині представили нового очільника обласної поліції

13 січня 2021, 19:46 4
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Олег Григоров раніше обіймав посаду заступника начальника поліції Запоріжжя
Олег Григоров раніше обіймав посаду заступника начальника поліції Запоріжжя
Фото: Нацполіція
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У Луганській області представили особовому складу нового керівника поліції області - полковника Олега Григорова.

Про це у Facebook повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай, передає RegioNews.

Олег Олексійович, професійна та порядна людина. Полковник Григоров 21 рік присвятив службі в слідчих підрозділах. Пройшов шлях від слідчого до начальника слідчого управління. До цього призначення обіймав посаду заступника начальника поліції Запоріжжя - начальника слідчого управління”, - сказав заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

Новопризначений очільник поліції області визначив пріоритети в роботі, серед яких - оперативне та своєчасне реагування на повідомлення громадян, розкриття та розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, особливо із застосуванням зброї, а також - відкритість поліції для громадян та тісна комунікація з громадськістю і засобами масової інформації.

Завдання залишаються незмінними – це довіра громадян та протидія злочинності", - сказав Григоров.

Після представлення він провів оперативну нараду з керівниками галузевих служб та територіальних підрозділів.

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