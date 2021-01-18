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Пожежа в одеському готелі: з'явилися нові подробиці трагедії
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18 січня 2021, 12:22 97

Пожежа в одеському готелі: з'явилися нові подробиці трагедії

18 січня 2021, 12:22 97
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У поліції розглядають дві версії причин пожежі
У поліції розглядають дві версії причин пожежі
Фото: Нацполіція
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Слідчі Одеської області розглядає дві версії причин пожежі в готелі на вулиці Посмітного, 10/12. Це необережне поводження з вогнем та несправність електрообладнання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), призначені пожежно-технічна і судово-медична експертиза.

Також стало відомо, що сам готель - це хостел, який здавали в оренду. Під час пожежі загинули чоловік та жінка.

До лікарні з опіками та отруєннями продуктами горіння госпіталізовано трьох людей, п’ятьом постраждалим медична допомога була надана на місці. Серед постраждалих іноземець, студент з Марокко, а також дівчина з України. Марокканець отруївся продуктами горіння, а у дівчини обпалено 30% тіла.

Раніше повідомлялося, що в Одесі вночі горів готель, є жертви й постраждалі.

Одеса пожежа поліція рятувальники жертва
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