Пожежа в одеському готелі: з'явилися нові подробиці трагедії
Слідчі Одеської області розглядає дві версії причин пожежі в готелі на вулиці Посмітного, 10/12. Це необережне поводження з вогнем та несправність електрообладнання.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), призначені пожежно-технічна і судово-медична експертиза.
Також стало відомо, що сам готель - це хостел, який здавали в оренду. Під час пожежі загинули чоловік та жінка.
До лікарні з опіками та отруєннями продуктами горіння госпіталізовано трьох людей, п’ятьом постраждалим медична допомога була надана на місці. Серед постраждалих іноземець, студент з Марокко, а також дівчина з України. Марокканець отруївся продуктами горіння, а у дівчини обпалено 30% тіла.
Раніше повідомлялося, що в Одесі вночі горів готель, є жертви й постраждалі.