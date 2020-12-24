У Генштабі розповіли про втрати Збройних Сил на Донбасі за 2020 рік

Найгарячішими ділянками фронту залишається Маріупольський напрямок, а також ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком

Найгарячішими ділянками фронту залишається Маріупольський напрямок, а також ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком

Фото: із відкритих джерел

Від початку 2020 року під час боїв на Сході України загинуло 49 українських військових. Четверо з них загинули під час перемир'я.

Про це повідомляє BBC News Україна із посиланням на дані, які вони отримали від Генштабу ЗСУ у відповідь на інформаційний запит, передає RegioNews.

За даними Генштабу, станом на 13 грудня, було поранено упродовж року 332 бійців, з них 15 за час перемир'я. Із 13 грудня на Донбасі поранили ще трьох українських військових.

Таким чином, кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир'я - до 18.

Найгарячішими ділянками фронту залишаються позиції на півдні ("Маріупольський напрямок"), а також ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком. З введенням у дію режиму припинення вогню інтенсивність обстрілів зменшилася, що вплинуло на зниження втрат серед особового складу ЗСУ", - розповіли у Генштабі.

Водночас, кількість небойових втрат української армії за 2020 рік становить 70 осіб, від початку дії перемир’я - 15 осіб. До небойових втрат відносять смерті від хвороб, нещасних випадків, самогубств та інших причин.

Нагадаємо, бойовики п’ять разів обстрілювали сили ООС, двоє військових поранені.