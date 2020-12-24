13:47  24 грудня
Суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Татарову: на коли і у чому причина
17:28  24 грудня
У МОЗ пояснили, чому ресторани на Новий рік будуть працювати всю ніч
18:10  24 грудня
Бойовики п’ять разів обстрілювали сили ООС, двоє військових поранені
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2020, 20:13 30

У Генштабі розповіли про втрати Збройних Сил на Донбасі за 2020 рік

24 грудня 2020, 20:13 30
Читайте также на русском языке
Найгарячішими ділянками фронту залишається Маріупольський напрямок, а також ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком
Найгарячішими ділянками фронту залишається Маріупольський напрямок, а також ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від початку 2020 року під час боїв на Сході України загинуло 49 українських військових. Четверо з них загинули під час перемир'я.

Про це повідомляє BBC News Україна із посиланням на дані, які вони отримали від Генштабу ЗСУ у відповідь на інформаційний запит, передає RegioNews.

За даними Генштабу, станом на 13 грудня, було поранено упродовж року 332 бійців, з них 15 за час перемир'я. Із 13 грудня на Донбасі поранили ще трьох українських військових.

Таким чином, кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир'я - до 18.

Найгарячішими ділянками фронту залишаються позиції на півдні ("Маріупольський напрямок"), а також ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком. З введенням у дію режиму припинення вогню інтенсивність обстрілів зменшилася, що вплинуло на зниження втрат серед особового складу ЗСУ", - розповіли у Генштабі.

Водночас, кількість небойових втрат української армії за 2020 рік становить 70 осіб, від початку дії перемир’я - 15 осіб. До небойових втрат відносять смерті від хвороб, нещасних випадків, самогубств та інших причин.

Нагадаємо, бойовики п’ять разів обстрілювали сили ООС, двоє військових поранені.

Донбас ООС війна загиблі ЗСУ Генштаб
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Бойовики п’ять разів обстрілювали сили ООС, двоє військових поранені
24 грудня 2020, 18:10
Суд зупинив виконання вироку генералу Назарову за загибель 49 військових в Луганську
24 грудня 2020, 15:56
Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу
24 грудня 2020, 10:56
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »