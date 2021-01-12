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12 січня 2021, 21:15 7

Переговори представників "нормандської четвірки" завершилися в Берліні

12 січня 2021, 21:15 7
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Вони тривали понад 5 годин
Вони тривали понад 5 годин
Фото з відкритих джерел
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Черговий раунд переговорів "нормандської четвірки" пройшов у Берліні у відомстві федерального канцлера на рівні політичних радників.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на посольство РФ у ФРН, передає RegioNews.

Переговори представників "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі завершилися в Берліні у вівторок ввечері, повідомив журналістам представник посольства РФ у ФРН.

Переговори завершилися, - сказав дипломат.

Черговий раунд переговорів "нормандської четвірки" пройшов у Берліні у відомстві федерального канцлера на рівні політичних радників.

На переговорах представників політрадників "нормандської четвірки" у вівторок остаточних рішень знайти не вдалося, за два тижні буде новий раунд переговорів, повідомив журналістам заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який очолює російську делегацію.

Знайти остаточні рішення не вдалося, домовилися підготувати нові принципи і підходи до формування дорожньої карти Тристоронньої контактної групи з всеосяжного врегулювання конфлікту...Протягом двох тижнів ще раз зберемося і обговоримо", - сказав Козак, відповідаючи на питання "Інтерфаксу".

За його словами, наступна зустріч відбудеться в тому ж форматі за участю політичних радників і представників МЗС чотирьох країн, швидше за все, "в форматі відеоконференції".

До "нормандської четвірки" з врегулювання ситуації на Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.

Нагадаємо, сьогодні Єрмак прилетів у Берлін на зустріч із Козаком на літаку президента. Зеленський у цей час перебував в Україні.

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