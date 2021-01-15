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15 січня 2021, 09:22 195

На Донбасі побільшало українців, що отримали паспорта РФ та "Л/ДНР"

15 січня 2021, 09:22 195
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Всього видано понад 440 тисяч паспортів РФ
Всього видано понад 440 тисяч паспортів РФ
Фото: з відкритих джерел
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За даними правозахисників, на Донбасі продовжується масова видача паспортів Російської Федерації. Так, за останній рік кількість людей, які отримали паспорт країни-агресора значно збільшилась.

Як передає RegioNews, про це повідомили у "Східній правозахисній групі".

Серед основних причин масової видачі паспортів називають те, що люди масово їдуть на заробітки, лікування та навчання до Росії.

Повідомляється, що паспорта "ЛНР" станом на 19 грудня 2020 року отримали 583 143 жителів окупованої частини Луганської області. Паспорти "ДНР", станом на 15 грудня 2020 року, видали 671 631 жителю частині Донецької області, підконтрольної бойовикам.

Крім того, станом на 1 грудня 2020 року, окупаційні адміністрації РФ в ОРЛО видали 168 381 паспорт РФ.

Разом з тим, станом на 15 листопада 2020 року, окупаційні адміністрації РФ в ОРДО видали 273 461 паспорт РФ.

Нагадаємо, з нового року в Україні подорожчає оформлення біометричних документів.

паспорт Донбас РФ Луганська область Донецьк
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