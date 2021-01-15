На Донеччині з початку перемир'я зафіксовано майже 6 тисяч порушень - ОБСЄ

Результати моніторингу ОБСЄ відрізняються від даних, які повідомляє штаб ООС

Результати моніторингу ОБСЄ відрізняються від даних, які повідомляє штаб ООС

Фото: з відкритих джерел

З моменту початку перемир'я на Донбасі (27 липня 2020 року) спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала не менше 5 970 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає RegioNews, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Серед зазначених порушень - 2 586 вибухів, 736 пролетіли невизначених боєприпасів та не менше 2 515 черг і пострілів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за останню добу в Донецькій області СММ зафіксувала 47 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів невизначеного походження. Більшість з них - в районі Авдіївки й Широкіно. За попередній звітний період СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню в цій області.

Крім того, у Луганській області Місія зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню. Всі вони в районі населеного пункту Золоте. За попередній звітний період СММ ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в цій області.

Нагадаємо, 14 січня бойовики обстріляли позиції ВСУ і поранили українського військового.