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Бойовики на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"
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15 січня 2021, 18:37 4

Бойовики на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"

15 січня 2021, 18:37 4
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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ
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Протягом поточної доби, 15 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Так, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Талаківка та Гнутове збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Цієї доби російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", де неподалік Південного вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, January 15, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині з початку перемир'я зафіксовано майже 6 тисяч порушень.

Донбас ООС Україна війна бойовики
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