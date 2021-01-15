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15 января 2021, 20:49 3

На Донбассе в 2020 году погибло 50 украинских военных – Минобороны

15 января 2021, 20:49 3
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Ранения получили 339 человек
Фото из открытых источников
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50 военных Вооруженных сил Украины погибли в результате боевых действий на Донбассе в течение 2020 года.

Об этом сообщило Министерство обороны в ответ на запрос Радио Свобода, передает RegioNews.

Количество военнослужащих ВС Украины, которые погибли за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек,, – говорится в документе, подписанном начальником Управления по связям с общественностью ВСУ Богданом Сеником.

По другим причинам, кроме боевых, во время Операции Объединенных сил в течение 2020 года умерли 79 украинских военных, добавляют в министерстве.

Всего, по данным Минобороны, в ходе проведения начала антитеррористической операции, впоследствии – ООС против российских гибридных сил на Донбассе с 2014 года погибли 2 665 военных Вооруженных сил Украины, ранены 10 152. Количество "других погибших (умерших)" военных ВСУ, по заявлению ведомства, составляет 1 168 человек.

Как сообщалось ранее, сегодня боевики на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины".

Напомним, в конце прошлого года в Генштабе рассказали о потерях Вооруженных Сил на Донбассе по 2020 год.

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