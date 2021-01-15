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15 січня 2021, 19:46 54

Суд остаточно підтвердив легітимність Віолети Лабазюк на посаді голови Хмельницької облради

15 січня 2021, 19:46 54
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У позові щодо скасування рішення сесії про її обрання головою облради - відмовлено
У позові щодо скасування рішення сесії про її обрання головою облради - відмовлено
Фото з відкритих джерел
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Суд відмовив Оксані Бочкарьовій у позові щодо скасування рішення сесії про обрання Віолети Лабазюк головою Хмельницької облради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рішення суду.

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого судді Божук Д.А розглянув адміністративну справу за позовом депутата облради Оксани Бочкарьової до Хмельницької обласної ради і встановив, що лічильна комісія, приймаючи рішення про визнання дійсними спірних бюлетенів, діяла правомірно.

І це рішення було збалансованим та пропорційним, прийнятим з урахуванням інтересів усіх суб’єктів виборчого процесу.

Таким чином, з аналізу наведеного вище судом не встановлено свавільності у діях лічильної комісії під час прийняття оскаржуваного рішення. Натомість, суд погоджується із тим, що це рішення було збалансованим та пропорційним, прийнятим з урахуванням інтересів усіх суб’єктів виборчого процесу, - йдеться в рішенні суду.

Таким чином, у задоволенні позову Оксані Бочкарьовій відмовили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 грудня роботу Хмельницької облради було зупинено за позовом депутата від партії "За конкретні справи" та ексголови ОДА Вадима Лозового про нелегітимність обрання її голови - суд зупинив дію рішення про обрання голови Хмельницької облради.

24 грудня за позовом Лозового суд прийняв рішення, що головою Хмельницької облради залишається Віолета Лабазюк.

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