У Києві замінували Апеляційний суд
Працівників та відвідувачів евакуювали
Працівників та відвідувачів евакуювали
У Києві другий день поспіль через повідомлення про замінування евакуюють Апеляційний суд.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу установи.
Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.
Працівників та відвідувачів установи евакуювали.
Нагадаємо, 13 січня в Одесі повідомили про замінування 26 дитячих садків.
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