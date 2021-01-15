У Києві замінували Апеляційний суд

В Чернігівській облраді утворилася конфліктна ситуація, через що вона виявилася фактично заблокованою

15 січня 2021

Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду

Віталію Кличку з новообраним депутатським корпусом Київради пощастило не так, як з довірою виборців. Його легку перемогу вже в першому турі затьмарила складність ймовірних конфігурацій майбутньої депу...