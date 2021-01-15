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15 січня 2021, 15:50 7

У Києві замінували Апеляційний суд

15 січня 2021, 15:50 7
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Працівників та відвідувачів евакуювали
Працівників та відвідувачів евакуювали
Фото з відкритих джерел
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У Києві другий день поспіль через повідомлення про замінування евакуюють Апеляційний суд.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу установи.

Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

Працівників та відвідувачів установи евакуювали.

Нагадаємо, 13 січня в Одесі повідомили про замінування 26 дитячих садків.

суд Україна мінування Конституційний суд КСУ
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