Суд зупинив дію рішення про обрання голови Хмельницької облради

Роботу Хмельницької облради було зупинено за позовом про нелегітимність обрання її голови

Роботу Хмельницької облради було зупинено за позовом про нелегітимність обрання її голови

Фото: із відкритих джерел

Хмельницький окружний адміністративний суд зупинив роботу обласної ради за позовом депутата від партії "За конкретні справи" та ексголови ОДА Вадима Лозового про нелегітимність обрання голови облради Віолети Лабазюк.

Про це повідомляє Depo.Хмельницький, передає RegioNews. Відомо, що суд розглянув позовну заяву про визнання протиправним та скасування рішення Хмельницької обласної ради № 4-1/2020 від 7 грудня "Про обрання голови Хмельницької обласної ради". Суд встановив заяву Лозового задовольнити і вжити заходів щодо забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення Хмельницької обласної ради № 4-1/2020 "Про обрання голови Хмельницької обласної ради" до набрання законної сили судовим рішенням. Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її прийняття. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутатка від "слуг" позивається до Хмельницької облради з вимогою визнати незаконними та скасувати рішення сесії ради. Читайте також: Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду

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