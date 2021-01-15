Суд окончательно подтвердил легитимность Виолетты Лабазюк на посту главы Хмельницкого облсовета

В иске об отмене решения сессии о ее избрании председателем облсовета - отказано

В иске об отмене решения сессии о ее избрании председателем облсовета - отказано

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Суд отказал Оксане Бочкаревой в иске по отмене решения сессии об избрании Виолетты Лабазюк председателем Хмельницкого облсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение суда.

Хмельницкий окружной административный суд в лице председательствующего судьи Божук Д.А рассмотрел административное дело по иску депутата облсовета Оксаны Бочкаревой к Хмельницкому областному совету и установил, что счетная комиссия, принимая решение о признании действительными спорных бюллетеней, действовала правомерно.

И это решение было сбалансированным и пропорциональным, принятым с учетом интересов всех субъектов избирательного процесса.

Таким образом, из анализа приведенного выше судом не установлено своеволия в действиях счетной комиссии во время принятия обжалуемого решения. Вместо этого, суд соглашается с тем, что это решение было сбалансированным и пропорциональным, принятым с учетом интересов всех субъектов избирательного процесса, - говорится в решении суда.

Таким образом, в удовлетворении иска Оксане Бочкаревой отказали.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 декабря работу Хмельницкого облсовета было остановлено по иску депутата от партии "За конкретные дела" и экс-главы ОГА Вадима Лозового о нелегитимности избрания ее председателя - суд остановил действие решения об избрании председателя Хмельницкого облсовета.

24 декабря по иску Лозового суд принял решение, что председателем Хмельницкого облсовета остается Виолетта Лабазюк.