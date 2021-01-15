17:53  15 января
На Донбассе в марте не смогут провести местные выборы в 18 ОТГ
13:15  15 января
Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах
18:37  15 января
Боевики на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
15 января 2021, 19:46 51

Суд окончательно подтвердил легитимность Виолетты Лабазюк на посту главы Хмельницкого облсовета

15 января 2021, 19:46 51
Читайте також українською мовою
В иске об отмене решения сессии о ее избрании председателем облсовета - отказано
В иске об отмене решения сессии о ее избрании председателем облсовета - отказано
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Суд отказал Оксане Бочкаревой в иске по отмене решения сессии об избрании Виолетты Лабазюк председателем Хмельницкого облсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение суда.

Хмельницкий окружной административный суд в лице председательствующего судьи Божук Д.А рассмотрел административное дело по иску депутата облсовета Оксаны Бочкаревой к Хмельницкому областному совету и установил, что счетная комиссия, принимая решение о признании действительными спорных бюллетеней, действовала правомерно.

И это решение было сбалансированным и пропорциональным, принятым с учетом интересов всех субъектов избирательного процесса.

Таким образом, из анализа приведенного выше судом не установлено своеволия в действиях счетной комиссии во время принятия обжалуемого решения. Вместо этого, суд соглашается с тем, что это решение было сбалансированным и пропорциональным, принятым с учетом интересов всех субъектов избирательного процесса, - говорится в решении суда.

Таким образом, в удовлетворении иска Оксане Бочкаревой отказали.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 декабря работу Хмельницкого облсовета было остановлено по иску депутата от партии "За конкретные дела" и экс-главы ОГА Вадима Лозового о нелегитимности избрания ее председателя - суд остановил действие решения об избрании председателя Хмельницкого облсовета.

24 декабря по иску Лозового суд принял решение, что председателем Хмельницкого облсовета остается Виолетта Лабазюк.

суд иск Хмельницкая область облсовет сессия
Появилось видео, как в Житомире митингующие штурмовали областной совет
15 января 2021, 17:32
Областной и несколько местных советов Хмельнитчины приняли обращение относительно повышения тарифов
15 января 2021, 16:48
В Киеве заминировали Апелляционный суд
15 января 2021, 15:50
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »