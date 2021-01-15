Обласна та декілька місцевих рад Хмельниччини прийняли звернення щодо підвищення тарифів

Підвищення тарифів в умовах тривалого карантину депутати назвали тиском на громадян та порушенням їхніх прав

Підвищення тарифів в умовах тривалого карантину депутати назвали тиском на громадян та порушенням їхніх прав

Фото з Facebook-сторінки Хмельницької облради

Депутати Хмельницької обласної ради сьогодні прийняли звернення до Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України щодо підвищення тарифів на електроенергію і природний газ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ye.ua.

Депутати Хмельницької обласної ради сьогодні, 15 січня прийняли звернення до Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України щодо підвищення тарифів на електроенергію і природний газ. У зверненні йдеться про те, що в умовах тривалого карантину й зростання безробіття, інфляції і падіння економіки підвищення вартості газу, його транспортування, одночасне припинення знижок на електроенергію для вразливих категорій населення, сприймається як здійснення тиску на громадян та порушення їхніх прав.

За звернення проголосували 48 із 51 присутніх депутатів.

Окреме занепокоєння виникає через припинення дії знижок на тарифи для населення , яке проживає в житлових будинках та користується електроопаленням; для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; населенню, яке проживає в 30-ти кілометровій зоні АЕС; пільгового тарифу на перших 100 кВт електричної енергії. Це рішення може боляче вдарити по найбільш незахищених верствах населення, - йдеться у зверненні.

Депутати вимагають від керівництва держави, в межах своїх повноважень, вжити заходів для: скасування різкого підвищення тарифів; приведення тарифів на послуги розподілу природного газу до єдиного значення для всіх громадян країни; оприлюднення структури тарифу з вартості природного газу побутовим споживачам та структури розрахунку тарифу за послуги транспортування газу при кожній її зміні тощо.



Окрім того, після обговорення в комісіях, депутати додали вимоги негайно збільшити видатки на субсидії до рівня минулого року - 71 мільярд гривень; ухвалити відповідні зміни до бюджету на найближчому пленарному засіданні ВРУ; забезпечити компенсацію містам-супутникам АЕС, через скасовану 30% знижку на електроенергію, у вигляді спеціальних субвенцій для розвитку територій.

Такі ж звернення прийняла Хмельницька районна рада, міські ради Красилова, Хмельницького, Славути, Нетішина, Шепетівки, Дунаєвець.

Раніше повідомлялося, що вчора Хмельницька міськрада просила владу знизити тарифи і скасувати локдаун.

А депутати Кам'янець-Подільської міськради прийняли "тарифне" звернення ще 12 січня. Вони також вивчають можливість повернення в комунальну власність газорозподільчих мереж, які пролягають територією міста.