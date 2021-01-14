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14 січня 2021, 22:19 32

В Кабміні відбулась нарада щодо тарифів: про які ціни домовились

14 січня 2021, 22:19 32
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Нові знижені тарифи планують затвердити 19 січня
Нові знижені тарифи планують затвердити 19 січня
Фото: із відкритих джерел
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У четвер, 14 січня  відбулася онлайн-нарада щодо тарифів на газ за участі депутатів від "Слуги народу", прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в.о міністра енергетики Юрія Вітренка, голови АМКУ Ольги Піщанської та очільника НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Про це в Telegram повідомила нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина, передає RegioNews.

За її словами, за підсумками наради домовилися, що максимальна ціна за кубометр газу по Україні становитиме 6,99 гривні. Тариф на розподіл – максимум 1,79 гривні.

Гришина додала, що загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500 – 800 гривень, а ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як це є зараз.

Постанова КМУ по тарифах буде прийнята 15 або 18 січня. Рішення НКРЄКП - проект вже на сайті. Нові тарифи буде затверджено 19 січня", - розповіла Гришина.

Нагадаємо, Кабінет міністрів обговорив із МВФ плани щодо тарифів на газ - Шмигаль.

Також повідомлялось, що "Нафтогаз" хоче продавати газ населенню по 6,99 грн за кубометр.

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