В Кабмине прошло совещание по тарифам: о каких ценах договорились

Новые сниженные тарифы планируют утвердить 19 января

Новые сниженные тарифы планируют утвердить 19 января

Фото: из открытых источников

В четверг, 14 января состоялось онлайн-совещание по тарифам на газ с участием депутатов от "Слуги народа", премьер-министра Дениса Шмыгаля, и.о. министра энергетики Юрия Витренко, председателя АМКУ Ольги Песчанской и главы НКРЕКП Валерия Тарасюка.

Об этом в Telegram сообщила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает RegioNews.

По ее словам, по итогам совещания договорились, что максимальная цена за кубометр газа по Украине составит 6,99 гривны. Тариф на распределение - максимум 1,79 гривны.

Гришина добавила, что общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500 - 800 гривен, а цена будет почти одинаковой по всей стране, без значимых различий, как это есть сейчас.

Постановление КМУ по тарифам будет принято 15 или 18 января. Решение НКРЕКП - проект уже на сайте. Новые тарифы будут утверждены 19 января", - рассказала Гришина.

Напомним, Кабинет министров обсудил с МВФ планы по тарифам на газ - Шмыгаль.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" хочет продавать газ населению по 6,99 грн за кубометр.