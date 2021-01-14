17:41  14 января
В горсовете Николаева депутат от ОПЗЖ вляпался в языковой скандал
18:13  14 января
У Зеленского убеждены, что локдаун не обвалит курс гривны
21:14  14 января
Боевики обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского военного
UA | RU
UA | RU
14 января 2021, 22:19 81

В Кабмине прошло совещание по тарифам: о каких ценах договорились

14 января 2021, 22:19 81
Читайте також українською мовою
Новые сниженные тарифы планируют утвердить 19 января
Новые сниженные тарифы планируют утвердить 19 января
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 14 января состоялось онлайн-совещание по тарифам на газ с участием депутатов от "Слуги народа", премьер-министра Дениса Шмыгаля, и.о. министра энергетики Юрия Витренко, председателя АМКУ Ольги Песчанской и главы НКРЕКП Валерия Тарасюка.

Об этом в Telegram сообщила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает RegioNews.

По ее словам, по итогам совещания договорились, что максимальная цена за кубометр газа по Украине составит 6,99 гривны. Тариф на распределение - максимум 1,79 гривны.

Гришина добавила, что общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500 - 800 гривен, а цена будет почти одинаковой по всей стране, без значимых различий, как это есть сейчас.

Постановление КМУ по тарифам будет принято 15 или 18 января. Решение НКРЕКП - проект уже на сайте. Новые тарифы будут утверждены 19 января", - рассказала Гришина.

Напомним, Кабинет министров обсудил с МВФ планы по тарифам на газ - Шмыгаль.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" хочет продавать газ населению по 6,99 грн за кубометр.

Кабмин тарифы цена коммунальные услуги Совещание
Горсовет Тернополя решил не поднимать тарифы на отопление
14 января 2021, 19:34
Кабинет министров обсудил с МВФ планы по тарифам на газ - Шмыгаль
14 января 2021, 19:12
В Минфине допускают пересмотр бюджета-2021 в случае отсутствия сотрудничества с МВФ
14 января 2021, 19:04
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет
Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »