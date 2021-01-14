17:41  14 січня
У міськраді Миколаєва депутат від ОПЗЖ вляпався у мовний скандал
18:13  14 січня
У Зеленського переконані, що локдаун не обвалить курс гривні
21:14  14 січня
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ і поранили українського військового
UA | RU
UA | RU
14 січня 2021, 19:34 39

Міська рада Тернополя вирішила не піднімати тарифи на опалення

14 січня 2021, 19:34 39
Читайте также на русском языке
Мер міст каже, що завдяки модернізації котелень підвищувати тарифи в місті немає необхідності
Мер міст каже, що завдяки модернізації котелень підвищувати тарифи в місті немає необхідності
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Тернопільська міська рада дала доручення комунальному підприємству “Тернопільміськтеплокомуненерго” не піднімати тариф на опалення для населення в місті.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал, передає RegioNews.

За його словами, виконавчий комітет підтримав відповідне доручення, і тепер підприємство розробить план заходів з недопущення зростання цін на комунальні послуги для населення у січні 2021 року.

Уже більш, ніж рік ми робили перерахунок тернополянам вартість сплати за тепло. Тобто, є базова плата за тепло, ми постійно перераховували, зменшували щомісяця від 10 до 25% плати”, - заявив Надал.

Він додав, що завдяки проведенню масштабних заходів з модернізації котелень та тепломереж, міській владі вдалося зекономити понад 40% електроенергії та понад 20% споживання газу.

Нагадаємо, у Харкові відмовилися піднімати ціни на тепло і гарячу воду. Тарифи для харків'ян до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть.

Читайте також: Надал Сергій. Міський голова Тернополя. Досьє

газ заява тарифи горсовет Тернопіль Сергій Надал
Кабінет міністрів обговорив із МВФ плани щодо тарифів на газ - Шмигаль
14 січня 2021, 19:12
У Мінфіні допускають перегляд бюджету-2021 у разі відсутності співпраці з МВФ
14 січня 2021, 19:04
На столичному Майдані готують акцію проти "тарифного геноциду"
14 січня 2021, 18:53
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »