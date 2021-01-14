Міська рада Тернополя вирішила не піднімати тарифи на опалення

Мер міст каже, що завдяки модернізації котелень підвищувати тарифи в місті немає необхідності

Мер міст каже, що завдяки модернізації котелень підвищувати тарифи в місті немає необхідності

Фото: flickr

Тернопільська міська рада дала доручення комунальному підприємству “Тернопільміськтеплокомуненерго” не піднімати тариф на опалення для населення в місті.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал, передає RegioNews.

За його словами, виконавчий комітет підтримав відповідне доручення, і тепер підприємство розробить план заходів з недопущення зростання цін на комунальні послуги для населення у січні 2021 року.

Уже більш, ніж рік ми робили перерахунок тернополянам вартість сплати за тепло. Тобто, є базова плата за тепло, ми постійно перераховували, зменшували щомісяця від 10 до 25% плати”, - заявив Надал.

Він додав, що завдяки проведенню масштабних заходів з модернізації котелень та тепломереж, міській владі вдалося зекономити понад 40% електроенергії та понад 20% споживання газу.

Нагадаємо, у Харкові відмовилися піднімати ціни на тепло і гарячу воду. Тарифи для харків'ян до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть.

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