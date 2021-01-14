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14 січня 2021, 18:53 738

На столичному Майдані готують акцію проти "тарифного геноциду"

14 січня 2021, 18:53 738
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Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці цієї зими тарифи не підвищуються
Фото: із відкритих джерел
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У п’ятницю, 15 січня, на Майдані Незалежності у Києві відбудеться акція протесту проти підвищення тарифів для населення.

Про це повідомляє Telegram-канал "Стоп тарифний геноцид", передає RegioNews.

Також про наміри приєднатися до акції заявили представники руху "Save ФОП”.

Із Нового року чиновники порадували нас черговим підвищенням тарифів на комунальні послуги. У той час, коли собі вони виписують багатомільйонні зарплати і премії, у простих людей забирають останнє. Більшість українців просто не зможуть оплачувати їх забаганки”, – йдеться в заяві.

Мітингарі вимагатимуть від влади ініціювати "реальне зменшення тарифів на газ та його розподілення”.

Також, за словами учасників акції протесту, Кабінет міністрів повинен скасувати постанову № 1325 від 28.12.2020 року, яка підвищує вартість електроенергії для населення.

Нагадаємо, Кличко сказав, чи зміняться тарифи на опалення і гарячу воду у Києві. Він заявив, що мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року.

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