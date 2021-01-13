Кличко сказав, чи зміняться тарифи на опалення і гарячу воду у Києві

Він заявив, що мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року

Він заявив, що мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що тарифи на гарячу воду та опалення у місті не зміняться. Це питання порушується кожного опалювального сезону.

Про це він заявив на брифінгу 13 січня, інформує RegioNews. За його словами, збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це, зазначив Кличко, є причиною для перегляду тарифів. "Київ має обґрунтовані та затвердженні розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться! Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року", - заявив він. Раніше повідомлялося, що в Україні більше не діють нічні тарифи та інші пільги на електроенергію.

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