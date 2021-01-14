Волиньрада звернулася до центральної влади щодо тарифів для населення

За звернення з вимогою скасувати підвищення тарифів проголосували 54 депутати

За звернення з вимогою скасувати підвищення тарифів проголосували 54 депутати

Фото з відкритих джерел

Депутати Волинської облради, обговорюючи проєкт звернення до центральної влади, не соромилися у виразах і називали ситуацію з тарифами «змовою олігархів та центральної влади» і «шулерством».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Волинської облради.

Депутати Волинської облради сьогодні прийняли звернення до центральних органів влади з протестом проти підвищення тарифів для населення і вимогою його скасувати.

Під час обговорення проєкту звернення депутати вносили пропозиції до тексту і висловлювали своє ставлення до ситуації.

Зокрема, депутат Олександр Пирожик вважає, що нинішню ситуацію можна охарактеризувати як змову олігархів та центральної влади.

Це - "шулерство", грабунок людей. Уряд діє за принципом "батога і пряника". Спочатку - "батога", бо Шмигаль звернувся до СБУ про те, що люди, які вдалися до протестів, порушують карантин. А потім Президент запропонував зменшити тарифи на 30%... Але шулерство полягає в тому, що січневих платіжок ніхто не відміняв. Зниження тарифів буде тільки з лютого, а потім може бути знову підвищення. Так триватиме доти, поки за цим всім стоять інтереси олігархів, які мають конкретні прізвища", - сказав депутат.

Голова облради Григорій Недопад назвав рішення про прийняття звернення "першим спільним кроком до захисту волинян від "тарифного геноциду".

Учора Президент України "з легкістю" заявив про зниження тарифів на 30%. А це лише підтверджує – їх підняття не було критично необхіднім! Більше того, в січні нових "драконівських" тарифів ніхто не відмінив, часткове зниження українці зможуть побачити лише в лютневих платіжках. Обіцянки про зниження не стосуються плати за транспортування та ряду інших підвищень! Ще один ризик обіцяного зниження тарифів – згідно із чинним законодавством держава не може здійснювати ручне регулювання цін на газ. Будь-яка газовидобувна компанія може подати в суд і вимагати відміни постанови, - сказав Недопад.

За рішення в цілому проголосувало 54 депутати.

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів Марченко підтвердив: у МВФ занепокоєні наміром України регулювати ціни на газ для населення.