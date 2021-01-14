На столичном Майдане готовят акцию против "тарифного геноцида"

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице этой зимой тарифы не повышаются

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице этой зимой тарифы не повышаются

Фото: из открытых источников

В пятницу, 15 января, на Майдане Независимости в Киеве состоится акция протеста против повышения тарифов для населения.

Об этом сообщает Telegram канал "Стоп тарифный геноцид", передает RegioNews.

Также о намерениях присоединиться к акции заявили представители движения "Save ФОП".

С Нового года чиновники порадовали нас очередным повышением тарифов на коммунальные услуги. В то время, когда себе они выписывают многомиллионные зарплаты и премии, у простых людей забирают последнее. Большинство украинцев просто не смогут оплачивать их прихоти", - говорится в заявлении.

Митингующие будут требовать от властей инициировать "реальное уменьшение тарифов на газ и его распределения".

Также, по словам участников акции протеста, Кабинет министров должен отменить постановление №1325 от 28.12.2020 года, которое повышает стоимость электроэнергии для населения.

Напомним, Кличко сказал, изменятся ли тарифы на отопление и горячую воду в Киеве. Он заявил, что жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года.