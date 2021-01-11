Українську делегацію в ПАРЄ очолила "слуга народу” Марія Мезенцева

Вона замінила на цьому посту Єлизавету Ясько

Вона замінила на цьому посту Єлизавету Ясько

Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Щойно після більш ніж 3-годинних дебатів делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи на своєму онлайн засіданні замінила главу делегації України в ПАРЄ. Замість Єлизавети Ясько нею стала нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева”, - написав нардеп.

Він додав, що за Мезенцеву проголосувало 10 членів делегації від "Слуги народу”, два представники ОПЗЖ і представник партії "За Майбутнє”.

Представники "Європейської Солідарності”, "Голосу”, "Батьківщини” і деякі "Слуги народу” за це рішення не голосували.

Довідка: Марія Мезенцева - український політик, волонтерка, приватний підприємець. Народний депутат України 9 скликання, балотувалася і перемогла під час парламентських виборів 2019 року по 168 округу. Голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС.

Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. З лютого по липень 2015 року — працювала менеджером з відповідності в Альянсі європейських консерваторів та реформістів. Була лобісткою з українських питань в Європейському парламенті.

Нагадаємо, нардеп і глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ захворіла на COVID-19.