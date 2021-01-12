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12 січня 2021, 08:06 55

Ексголова української делегації в ПАРЄ Ліза Ясько розповіла, через кого вона втратила свою посаду

12 січня 2021, 08:06 55
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Корупція та девальвація совісті стали нормою життя для "слуг", вважає вона
Корупція та девальвація совісті стали нормою життя для "слуг", вважає вона
Фото: з відкритих джерел
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На думку колишньої голови української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Лізи Ясько, її зняли з посади через "серйозні розбіжності" з деякими "слугами народу" та представниками партії "ОПЗЖ".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook політика.

На жаль, це зробили деякі колеги зі Слуги Народу разом з ОПЗЖ. У мене виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги Народу, які прониклися цінностями й діють методами, що є несумісним з моїми ідеалами й переконаннями", - заявила вона.

Як повідомляє нардеп, їй раніше "наполегливо радили" переглянути свою думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в парламенті та в ПАРЄ.

Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українську делегацію в ПАРЄ очолила "слуга народу” Марія Мезенцева.

Слуга народа ОПЗЖ нардеп парє посада
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