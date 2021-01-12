Ексголова української делегації в ПАРЄ Ліза Ясько розповіла, через кого вона втратила свою посаду

Корупція та девальвація совісті стали нормою життя для "слуг", вважає вона

Корупція та девальвація совісті стали нормою життя для "слуг", вважає вона

Фото: з відкритих джерел

На думку колишньої голови української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Лізи Ясько, її зняли з посади через "серйозні розбіжності" з деякими "слугами народу" та представниками партії "ОПЗЖ".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook політика.

На жаль, це зробили деякі колеги зі Слуги Народу разом з ОПЗЖ. У мене виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги Народу, які прониклися цінностями й діють методами, що є несумісним з моїми ідеалами й переконаннями", - заявила вона.

Як повідомляє нардеп, їй раніше "наполегливо радили" переглянути свою думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в парламенті та в ПАРЄ.

Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українську делегацію в ПАРЄ очолила "слуга народу” Марія Мезенцева.