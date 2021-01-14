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14 января 2021, 18:20 193

Ясько заявила, что на нее оказывали прямое давление "из здания, где работает Ермак"

14 января 2021, 18:20 193
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Она утверждает, что решение о ее увольнении готовилось заранее
Она утверждает, что решение о ее увольнении готовилось заранее
Фото: Facebook
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Народный депутат из фракции "Слуга народа" и экс-голова делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что за несколько дней до увольнения на нее оказывалось давление с Офиса президента.

Об этом она сообщила в интервью изданию "НВ", передает RegioNews.

За несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак ... Парламент перестал принимать решение в пользу общества. Но на удивление быстро голосует за законопроекты и кадровые решения, где есть коррупционный интерес или лоббистские назначения. Я за эти вещи не голосовала и меня много раз "предупреждали": от "дружественных" советов к давлению", - рассказала Ясько.

Она также предположила, что решение об ее увольнении не было поспешным.

Заранее меня предупредили: если не перестану вести "антигосударственную деятельность", - меня уволят. Это не была спешка. Думаю, его готовили. Это был удобный момент перед началом сессии ПАСЕ, на которой можно протянуть новый политический порядок в тех вопросах, где я была принципиальная. Однако меня удивило, насколько хорошо все было устроено. На заседании делегации почти 4:00 обсуждали мое увольнение. Но это была бутафорская дискуссия, все делалось, чтобы подогнать готовое решение о моем отстранении", - пояснила она.

Ясько считает, что ее уволили за проукраинскую позицию и твердые убеждения по актуальным вопросам. Она добавила, что в Раде "нет желания ставить на голосование жесткий вариант постановления ВР по Крыму и по событиям в Беларуси".

Напомним, 11 января стало известно, что украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила "слуга народа” Мария Мезенцева.

І чвою очередь экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Лиза Ясько рассказала, из-за кого она потеряла свой пост.

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