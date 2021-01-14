МОЗ не буде наполягати на продовженні карантину після 25 січня - Ляшко

В Україні планують повернутися до формату адаптивного карантину

В Україні планують повернутися до формату адаптивного карантину

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Про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

МОЗ поки що не наполягатиме на продовженні суворого карантину після 25 січня", - сказав Ляшко.

За його словами, у міністерстві розраховують вийти з карантину 25 січня і не планують запроваджувати його надалі, а перейти на формат адаптивного карантину, який діяв до цього.

Він буде застосовуватись у містах і регіонах після фіксації локальних спалахів захворюваності.

Також головний санітарний лікар наголосив, що є певні змінні, які не можна передбачити і врахувати в прогнозах.

Нагадаємо, 13 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що локдаун не будуть продовжувати. Він також заявив, що локдаун може бути введений повторно, якщо "буде надкритична ситуація".