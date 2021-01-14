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14 января 2021, 16:09 45

Минздрав получил документы на регистрацию в Украине российской вакцины от COVID-19

14 января 2021, 16:09 45
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Препарат не прошел третью стадию клинических испытаний и не может считаться безопасным
Препарат не прошел третью стадию клинических испытаний и не может считаться безопасным
Фото: flickr
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Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины получил документы на регистрацию российского препарата "Sputnik V", который власти РФ называет вакциной от COVID-19.

Об этом в интервью изданию LB.ua сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Мы обязаны принимать документы, регистрировать их и давать официальный ответ", - сказал он.

Ляшко напомнил, что российский препарат не прошел третью стадию клинических испытаний, которая позволяет признать вакцину эффективной и безопасной.

Главный санитарный врач отметил, что ему неизвестно, кто именно подавал документы на регистрацию в Украине препарата "Sputnik V".

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что фирма из Харькова хочет зарегистрировать в Украине российскую вакцину от COVID-19. Компания "Биолик" подала в Министерство здравоохранения заявление о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации и народный депутат Михаил Радуцкий отметил, что он сомневается в возможности регистрации российской вакцины в Украине.

Впоследствии Ляшко исключил возможность регистрации и использования российской вакцины "Спутник V" в Украине.

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