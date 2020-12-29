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29 грудня 2020, 16:00 38

50 відтінків Зеленського. Що обіцяв і не зробив Президент за два роки

29 грудня 2020, 16:00 38
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RegioNews вирішив вшанувати другу річницю політичної діяльності Володимира Зеленського підбиттям підсумків та провести відповідний фактчекінг: як він впорався з виконанням усього того, що обіцяв
RegioNews вирішив вшанувати другу річницю політичної діяльності Володимира Зеленського підбиттям підсумків та провести відповідний фактчекінг: як він впорався з виконанням усього того, що обіцяв
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Цієї новорічної ночі виповниться рівно два роки відтоді, як Володимир Зеленський перетворився з артиста розмовного жанру на політика. Політика, який спромігся, не без потужної медійної підтримки медіаімперії Ігоря Коломойського, в найкоротший термін злетіти на політичний Олімп і з безпрецедентною перевагою над усіма конкурентами перемогти на президентських виборах.

Ці два роки Володимир Зеленський невтомно генерував прогнози світлого майбутнього та обіцянки позитивних змін, які були зафіксовані в його передвиборчій програмі, відеозверненнях до виборців, численних інтерв'ю та публічних виступах.

Два роки – цілком достатній термін, аби підбити підсумки діяльності Президента та перевірити, що з обіцяного було виконано. Ми систематизували найважливіші обіцянки Зеленського за шістьма головними напрямками: Політика, Війна, Боротьба з корупцією, Економіка, Соціальна сфера, Гуманітарна сфера. Зі стану виконання кожної обіцянки і сформувався своєрідний політичний портрет глави держави. Ми назвали цю "картину" - 50 відтінків Зеленського – дивіться і читайте.

війна політика Володимир Зеленський президент Коломойський Ігор виборці обіцянки відеозвернення
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