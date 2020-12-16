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16 грудня 2020, 15:06 1393

Головним розчаруванням року українці назвали Зеленського — опитування

16 грудня 2020, 15:06 1393
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Кількість громадян, які вважають Зеленського політиком року, зменшилася більш ніж вдвічі
Фото: Офіс президента
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Більшість українців вважають президента Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

Так, Зеленського вважають головним розчаруванням 2020 року 42% опитаних громадян України.

10% респондентів розчаруванням року вважають Петра Порошенка, по 2% вказали Віктора Медведчука, Юлію Тимошенко, Дениса Шмигаля, Олега Ляшка, Олексія Гончарука, 1% — Святослава Вакарчука. Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли назвати нікого.

Водночас, політиком 2020 року громадяни назвали також президента Володимира Зеленського, так вважають 20% респондентів. У 2019 політиком року його назвали 46% опитаних.

10% опитаних назвали політиком року Петра Порошенка, 5% — Юрія Бойка, 4% — Віктора Медведчука, 3% — Дмитра Разумкова, 3% — Юлію Тимошенко, 2% — Віталія Кличка, 2% — Володимира Гройсмана, 1% — Ігоря Смешка, 1% — Анатолія Шарія. 36,5% не змогли назвати жодного політика, у 2019 році їхня кількість складала 24%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, понад 60% українців не бачать партії, яка представляла б їхні інтереси, про наявність такої партії заявили 38% респондентів.

соціологія опитування Володимир Зеленський центр Разумкова політика
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