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14 января 2021, 15:15 318

Экс-глава СБУ Смешко считает, что Украине необходимы досрочные выборы

14 января 2021, 15:15 318
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Он предлагает сначала провести парламентские выборы, а потом президентские
Он предлагает сначала провести парламентские выборы, а потом президентские
Фото: из открытых источников
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Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко считает, что у власти в Украине находятся некомпетентные люди, поэтому необходимо провести досрочные выборы.

Как передает RegioNews, об этом Смешко рассказал в интервью изданию "Гордон".

Они увидели, что не в состоянии запустить экономику, не в состоянии наполнить бюджет, не в состоянии побороть коррупцию и сделать верховенство право, не в состоянии подрихтовать государственные механизмы, которые не работают... Что им делать? Им нужно сказать: "Мы не в состоянии (что-то изменить), мы влезли не в свое дело, мы некомпетентны. Ребята, простите нас, давайте готовить следующие досрочные выборы (парламента)", - отметил Смешко.

По мнению политика, сначала необходимо провести парламентские выборы, а потом и президентские.

Если президент так будет дальше себя вести... Если он хочет быть честным человеком, он должен сказать: "Я не представлял себе задачи, которые стоят перед страной. Я не представлял, что у меня нет кадрового резерва. Я не представлял, каких людей нужно подбирать... Ребята, вы меня простите, но я хочу остаться порядочным и честным человеком, поэтому давайте сначала парламентские выборы проведем, а потом, очевидно, надо готовить и досрочные президентские выборы", – предложил экс-глава СБУ.

Он убежден, что человек, "у которого есть честь и совесть", не может поступить иначе.

По мнению Смешко, об эффективности любой власти можно судить по следующим направлениям: экономика, армия, дипломатия, информационная политика, наука, культура, образование, экология и демография. И эти показатели, по его мнению, не улучшаются.

Напомним, главным разочарованием года украинцы назвали Зеленского - опрос.

Ранее сообщалось, что по опросу КМИС, за полгода рейтинг Зеленского упал на 10%, "слугам” доверяют меньше, а социологи-руководители Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и КМИС на итоговой пресс-конференции сообщили, что "Слуга народа” теряет лидерство в рейтинге партий.

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