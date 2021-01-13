"Та спливе сам": Марцінків під час наради посміявся над потопельником

Рятувальники вже кілька діб шукають тіло чоловіка в міському озері

Рятувальники вже кілька діб шукають тіло чоловіка в міському озері

Фото: із відкритих джерел

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який раніше протестував проти карантину вихідного дня, пожартував над пошуками тіла місцевого мешканця, який потонув в озері.

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Під час засідання міського виконкому Марцінків посміявся над тим, що вже 4 дні не можуть знайти тіло чоловіка, який, ймовірно, втопився у міському озері.

Знайшли того "хлопа" чи ні? Та він напевно поплавав та й пішов додому... Та спливе сам", - сказав зі сміхом міський голова.

Інші чиновники, які брали участь у засіданні, теж почали сміятися. При цьому видно, що така реакція не сподобалося жінці, яка сиділа біля мера на нараді.

Нагадаємо, Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Читайте також: Марцінків Руслан. Міський голова Івано-Франківська. Досьє