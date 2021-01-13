"Та спливе сам": Марцінків під час наради посміявся над потопельником
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який раніше протестував проти карантину вихідного дня, пожартував над пошуками тіла місцевого мешканця, який потонув в озері.
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Під час засідання міського виконкому Марцінків посміявся над тим, що вже 4 дні не можуть знайти тіло чоловіка, який, ймовірно, втопився у міському озері.
Знайшли того "хлопа" чи ні? Та він напевно поплавав та й пішов додому... Та спливе сам", - сказав зі сміхом міський голова.
Інші чиновники, які брали участь у засіданні, теж почали сміятися. При цьому видно, що така реакція не сподобалося жінці, яка сиділа біля мера на нараді.
Нагадаємо, Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".
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