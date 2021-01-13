10:04  13 січня
Степанов розповів про вимоги до китайської вакцину від коронавірусу
12:12  13 січня
Знову тарифний протест: під Франківськом перекрили дорогу на Львів
17:55  13 січня
В зоні ООС упродовж доби спостерігалася "тиша" - штаб
UA | RU
UA | RU
13 січня 2021, 20:32 178

"Та спливе сам": Марцінків під час наради посміявся над потопельником

13 січня 2021, 20:32 178
Читайте также на русском языке
Рятувальники вже кілька діб шукають тіло чоловіка в міському озері
Рятувальники вже кілька діб шукають тіло чоловіка в міському озері
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який раніше протестував проти карантину вихідного дня, пожартував над пошуками тіла місцевого мешканця, який потонув в озері.

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Під час засідання міського виконкому Марцінків посміявся над тим, що вже 4 дні не можуть знайти тіло чоловіка, який, ймовірно, втопився у міському озері.

Знайшли того "хлопа" чи ні? Та він напевно поплавав та й пішов додому... Та спливе сам", - сказав зі сміхом міський голова.

Інші чиновники, які брали участь у засіданні, теж почали сміятися. При цьому видно, що така реакція не сподобалося жінці, яка сиділа біля мера на нараді.

Нагадаємо, Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня і назвав цей захід "половинчастим рішенням".

Читайте також: Марцінків Руслан. Міський голова Івано-Франківська. Досьє

Івано-Франківськ мер горсовет скандал Руслан Марцінків
У Харкові відмовилися піднімати ціни на тепло і гарячу воду
13 січня 2021, 18:20
Кличко просить Кабмін дозволити навчання у молодшій школі під час локдауну
13 січня 2021, 16:42
У Конотопі визначили порядок розташування кандидатів на мера в бюлетені
13 січня 2021, 16:09
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Всі блоги »