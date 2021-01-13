10:04  13 січня
Степанов розповів про вимоги до китайської вакцину від коронавірусу
12:12  13 січня
Знову тарифний протест: під Франківськом перекрили дорогу на Львів
17:55  13 січня
В зоні ООС упродовж доби спостерігалася "тиша" - штаб
UA | RU
UA | RU
13 січня 2021, 16:09 36

У Конотопі визначили порядок розташування кандидатів на мера в бюлетені

13 січня 2021, 16:09 36
Читайте также на русском языке
Повторні вибори міського голови тут відбудуться 24 січня
Повторні вибори міського голови тут відбудуться 24 січня
Фото: ОПОРА
Читайте также
на русском языке

Постанову міської ТВК сьогодні оприлюднила Конотопська міськрада.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Конотопської міськради.

Постанову міської ТВК про визначення порядку у виборчому бюлетені кандидатів на посаду голови Конотопської міської ради на місцевих виборах 24 січня 2021 року оприлюднила сьогодні Конотопська міськрада.

Згідно із постановою №20 Конотопської міської ТВК, у бюлетені кандидати розташуються наступним чином:

1. Губенко Наталія Сергіївна.

2. Завгородній Сергій Іванович.

3. Павлов Юрій Іванович.

4. Пасько Микола Сергійович.

5. Пащенко Інна Олексіївна.

6. Семеніхін Артем Юрійович.

7. Ульянченко Оксана Федорівна.

Про визначення порядку у виборчому бюлетні кандидатів на посаду міського голови

Posted by Конотопська міська рада on Wednesday, January 13, 2021

Як повідомлялося раніше, 1 грудня у ЦВК повідомили, коли відбудуться повторні вибори мера Конотопа - їх призначили після смерті новобраного мера Олександра Лугового.

Після смерті новообраного мера Лугового його обов'язки продовжив виконувати попередній міський голова Артем Семеніхін, який 24 грудня повідомив, що зареєструвався кандидатом на посаду мера Конотопа.

вибори горсовет Конотоп бюлетень ТВК
Вибори мера Новгород-Сіверського: на дебати прийшли тільки двоє із семи кандидатів
13 січня 2021, 11:31
ЦВК планує повністю завершити місцеві вибори в березні 2021 року
12 січня 2021, 18:21
Чернівецька міськрада звернулася до Зеленського з проханням скасувати локдаун
12 січня 2021, 15:27
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Всі блоги »