У Конотопі визначили порядок розташування кандидатів на мера в бюлетені

Повторні вибори міського голови тут відбудуться 24 січня

Повторні вибори міського голови тут відбудуться 24 січня

Фото: ОПОРА

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Конотопської міськради.

Постанову міської ТВК про визначення порядку у виборчому бюлетені кандидатів на посаду голови Конотопської міської ради на місцевих виборах 24 січня 2021 року оприлюднила сьогодні Конотопська міськрада.

Згідно із постановою №20 Конотопської міської ТВК, у бюлетені кандидати розташуються наступним чином:

1. Губенко Наталія Сергіївна.

2. Завгородній Сергій Іванович.

3. Павлов Юрій Іванович.

4. Пасько Микола Сергійович.

5. Пащенко Інна Олексіївна.

6. Семеніхін Артем Юрійович.

7. Ульянченко Оксана Федорівна.

Про визначення порядку у виборчому бюлетні кандидатів на посаду міського голови Posted by Конотопська міська рада on Wednesday, January 13, 2021

Як повідомлялося раніше, 1 грудня у ЦВК повідомили, коли відбудуться повторні вибори мера Конотопа - їх призначили після смерті новобраного мера Олександра Лугового.

Після смерті новообраного мера Лугового його обов'язки продовжив виконувати попередній міський голова Артем Семеніхін, який 24 грудня повідомив, що зареєструвався кандидатом на посаду мера Конотопа.