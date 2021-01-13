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13 січня 2021, 15:44 37

В уряді озвучили нові тарифи, які можуть встановити на газ

13 січня 2021, 15:44 37
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Рixabay
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Кабінет міністрів пропонує запровадити в Україні державне регулювання ціни на газ (для всіх побутових споживачів) на період карантинних обмежень, або до завершення сезону. При цьому пропонована вартість газу становить 6,99 грн за куб. м.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає RegioNews.

"У зв’язку з пандемією COVID-19, запровадженими в Україні карантинними обмеженнями, різким і непомірним для українців під час карантину зростанням біржових цін на газ в останні тижні, пропонується запровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період дії карантинних обмежень або до завершення цього опалювального сезону", - написав він.

Шмигаль додав, що пропонована ціна, яка встановиться на цей період, — 6,99 грн за метр кубічний для всіх побутових споживачів.

"На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі. Водночас деякі облгази сьогодні продають газ для побутових споживачів по 10 грн і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%", - наголосив голова уряду.

Також він доручив Міненерго, Мінекономіки, Мін’юсту та іншим ЦОВВ, невідкладно підготувати проєкт постанови КМУ про запровадження державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень.

Нагадаємо, напередодні Шмигаль вже заявляв, що найближчим часом ціни на газ в Україні будуть знижені.

Кабмін газ Україна пільга уряд
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