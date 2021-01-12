Ермак прилетел в Берлин на встречу с Козаком на самолете президента

Зеленский в это время находится в Украине

Зеленский в это время находится в Украине

Фото: из открытых источников

Руководитель Офиса президента Андий Ермак прибыл в Берлин на встречу советников лидеров стран "нормандского формата" на президентском самолете Ан-148-100В (номер UR-UKR).

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Гео Лерос, передает RegioNews.

Вице-Президент Ермак опять полетел в Берлин на консультацию советников на президентском самолете UR-UKR. Замашки у Андрея Борисовича будто он королева из Букингемского дворца", - написал Лерос.

Также на встречу прибыл заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, и представители Германии и Франции. Стороны должны обсудить состояние выполнения договоренностей парижского саммита лидеров "нормандской четверки", который состоялся 9 декабря 2019 года.

Владимир Зеленский находится в Украине, он встретился с президентом Молдовы Майей Санду.

Напомним, НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Также сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.