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11 січня 2021, 19:14 672

У Запоріжжі затримали на хабарі одного з керівників військової прокуратури

11 січня 2021, 19:14 672
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Він вимагав від військового 5 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності
Він вимагав від військового 5 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності
Фото: СБУ
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Служба безпеки України затримала під час отримання хабара одного із керівників військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Посадовець одержав від військового неправомірну вигоду у розмірі 5 тисяч доларів США. Гроші прокурор вимагав за непритягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за вчинення військовим злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство)”, - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Зеленський наказав СБУ перевірити, чи дійсно в Україну підпільно ввезли вакцину від коронавірусу.

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