У Запоріжжі затримали на хабарі одного з керівників військової прокуратури

Він вимагав від військового 5 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності

Він вимагав від військового 5 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала під час отримання хабара одного із керівників військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews. Посадовець одержав від військового неправомірну вигоду у розмірі 5 тисяч доларів США. Гроші прокурор вимагав за непритягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за вчинення військовим злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство)”, - йдеться в повідомленні. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Нагадаємо, Зеленський наказав СБУ перевірити, чи дійсно в Україну підпільно ввезли вакцину від коронавірусу.

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