В Запорожье задержали на взятке одного из руководителей военной прокуратуры
Служба безопасности Украины задержала при получении взятки одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Чиновник получил от военного неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов США. Деньги прокурор требовал за непривлечение фигуранта к уголовной ответственности за совершение военным преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество)", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, Зеленский приказал СБУ проверить, действительно ли в Украину подпольно ввезли вакцину от коронавируса.