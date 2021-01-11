В Запорожье задержали на взятке одного из руководителей военной прокуратуры

Он требовал от военного 5 тысяч долларов за непривлечение к ответственности

Он требовал от военного 5 тысяч долларов за непривлечение к ответственности

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала при получении взятки одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Чиновник получил от военного неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов США. Деньги прокурор требовал за непривлечение фигуранта к уголовной ответственности за совершение военным преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Зеленский приказал СБУ проверить, действительно ли в Украину подпольно ввезли вакцину от коронавируса.