ВАКС пояснив, чому відмовив у примусовому приводі Вовка: через відсутність доказів вручення йому повістки

Клопотання прокурора відхилили

Клопотання прокурора відхилили

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Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору у застосуванні примусового приводу до голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка через відсутність доказів, які підтверджують отримання підозрюваним повістки про виклик до суду.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ВАКС.

У Вищому антикорупційному суді пояснили, чому відхилили клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора про застосування до голови Окружного адміністративного суду Києва запобіжного заходу у вигляді застави.

Під час розгляду вказаного клопотання прокурор, у порядку ст. 141 КПК України, заявив клопотання про привід підозрюваного, оскільки той у судове засідання не з’явився та про причини неприбуття не повідомив. Прокурор під час судового засідання наголошував, що голова Окружного адмінсуду Києва був належно повідомлений про дату, час та місце судового засідання.

Поряд із цим, відзначив суддя, відсутні докази вручення повістки про виклик. Особа, яка повідомляла про виклик, під час того, як підозрюваний сідав в автомобіль, дійсно вкинула в авто два аркуші паперу. Проте, суд не отримав доказів, що ці аркуші були саме повісткою про виклик, - йдеться у повідомленні.

У ВАКС зазначили, що якого змісту були вказані два аркуші паперу - також не є зрозумілим.

Тож, слідчий суддя ВАКС, врахувавши відсутність доказів підтвердження отримання підозрюваним повістки про виклик або ознайомлення його з її змістом іншим шляхом, не задовольнив клопотання прокурора щодо приводу останнього, - пояснили у суді.

У суді також нагадали, що наступне судове засідання з обрання запобіжного заходу голові Окружного адмінсуду Києва призначене на 12 січня 2021 року о 11:00, за адресою Хрещатик, 42 а. Номер справи 991/8516/20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 грудня НАБУ вручили Вовку повістку про виклик до суду, його чекали 5 січня на судовому засіданні.

Натомість 5 січня у справі "плівок ОАСК" суд відмовив у примусовому приводі Вовка, засідання перенесли.