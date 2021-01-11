У Херсоні мітингувальники вдруге вимагали зниження тарифів

Вони долучились до всеукраїнської акції проти підвищення цін на газ

Вони долучились до всеукраїнської акції проти підвищення цін на газ

Фото: suspilne

У Херсоні біля будівлі "Херсонгазу" відбулася акція протесту проти підвищення тарифів на електроенергію та газ.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

В акції протесту взяли участь близько сотні мешканців міста. Організатори мітингу зачитли листа до Верховної Ради України, обласної та міської рад та попросили присутніх його підписати.

Вони заявили, що наступний мітинг відбудеться 15 січня, біля обласної державної адміністрації.

У "Херсонгазі” відреагували на мітинг у Facebook. В компанії заявили, що просять не організовувати несанкціонованих мітингів у період карантину та запросили організаторів до діалогу.

Нагадаємо, 11 січня на Закарпатті через підвищення тарифів перекрили трасу, утворилася величезна пробка.

У Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.