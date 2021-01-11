Рада досі не позбавила статусу нардепа новообраного мера Херсона
Новообраний мер Херсона Ігор Колихаєв залишається народним депутатом, оскільки Верховна Рада досі не позбавила його мандата.
Про це повідомляє рух "Чесно", передає RegioNews.
Відомо, що Колихаєв заздалегідь написав заяву про припинення повноважень народного депутата, однак продовжує поєднувати посаду мера і нардепа, хоча це заборонено законом.
Через безпідставне зволікання Верховної Ради проміжні вибори народного депутата в окрузі №184 (Херсонська область), де раніше було обрано Колихаєва, не відбудуться одночасно з аналогічними виборами в інших двох мажоритарних округах – на Донеччині та Івано-Франківщині, а саме 28 березня 2021 року”, - йдеться в повідомленні.
Найближче засідання Верховної Ради, на якому зможуть припинити повноваження Колихаєва, має відбутися 26 січня.
Це останній день, коли ЦВК може оголосити довибори у 184 окрузі на 28 березня. Наступна можлива дата їх проведення – 31 жовтня 2021 року.
Нагадаємо, ЦВК офіційно назвала переможця виборів мера Херсона, за переможця проголосували понад 34 тисячі виборців.
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