"Слуги народу" найближчими днями оприлюднять антикризовий план через підвищення тарифів – Арахамія

Глава депутатської фракції запевняє, що фракція готова ухвалювати швидкі рішення

Глава депутатської фракції запевняє, що фракція готова ухвалювати швидкі рішення

Фото з відкритих джерел

Депутатська фракція "Слуга народу" планує напрацювати й найближчими днями оприлюднити план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.

Про це Давид Арахамія написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Від імені фракції "Слуга народу" повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Він буде напрацьований і оприлюднений найближчими днями, - заявив Арахамія.

При цьому він зазначив, що на 12 січня заплановано нараду з прем'єр-міністром, в. о. міністра енергетики, представниками Офісу президента й усіма, кого стосується це питання.

Якщо потрібні будуть швидкі рішення - ми готові їх ухвалювати в будь-який час. Зараз маємо розібратися з тим, що сталося, наскільки обґрунтоване підвищення, і як у цій ситуації захистити людей, - наголосив Арахамія.

Від імені фракції "Слуга Народу" повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть... Posted by David Braun on Monday, January 11, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в регіонах люди масово виходять на протести проти підвищення цін, "слуги народу" дискутують щодо проблеми з тарифами: нардеп Качура готує позов до суду, а Зеленський наказав уряду терміново розібратися з цінами на газ: Вітренко вже анонсував план зниження тарифів.